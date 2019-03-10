التعليقات: 0

 أثناء رحلة إلى نيويورك

إصابة 30 من ركاب طائرة للخطوط التركية بسبب مطبات هوائية

إصابة 30 من ركاب طائرة للخطوط التركية بسبب مطبات هوائية
weam.co/578655
انقرة- الوئام:

أصيب 30 شخصا من ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية بجروح عندما تعرضت الطائرة لاضطرابات جوية عنيفة أثناء رحلة السبت من اسطنبول إلى نيويورك قبل أن تهبط بسلام في محطتها، وفق مسؤولين.

ونقل المصابون من مطار جون إف كينيدي الدولي إلى مستشفيات محلية للعلاج وغالبيتهم مصابون برضوض وجروح وكدمات.

وأصيب أحد المضيفين الجويين بكسر في الساق، وفق ستيف كولمان المتحدث باسم سلطة موانئ نيويورك ونيوجيرزي التي تقوم بتشغيل المطارات ومحطات الحافلات والجسور والأنفاق في المنطقة.

والطائرة وهي من طراز بوينغ 777 وكان على متنها 326 راكبا و21 من أفراد الطاقم كانت فوق المحيط الأطلسي وعلى بعد 45 دقيقة من وجهتها النهائية عندما واجهت مطبات هوائية، وفق ما صرح كولمان لوكالة فرانس برس.

وأضاف بأن حركة المطار لم تتعطل بسبب الحادثة.ولم ترد الخطوط التركية على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق من يوم السبت اضطرت طائرة تابعة لخطوط ترانسات الجوية الكندية للقيام بهبوط اضطراري في مطار آخر في منطقة نيويورك — مطار نيوآرك بنيوجيرزي — بعد رصد انبعاث دخان في مقصورة الحقائب، وفق الشركة.

والطائرة وهي من طراز 737-800 كانت تقل 189 من مونتريال إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا. ولم يصب أي شخص بجروح وفق ما صرحت متحدثة باسم خطوط ترانسات لوكالة فرانس برس.

روابط ذات صلة

قصة صواريخ “إس 400” الروسية.. قلق أمريكي وتمسك تركي

قصة صواريخ “إس 400” الروسية.. قلق أمريكي وتمسك تركي

320 معتقلاً يضربون عن الطعام في سجون تركيا

320 معتقلاً يضربون عن الطعام في سجون تركيا

أمريكا تحذر تركيا من إتمام صفقة صواريخ “إس 400” مع روسيا

أمريكا تحذر تركيا من إتمام صفقة صواريخ “إس 400” مع روسيا

رغم تهديدات ترامب.. تركيا تعلن موعد تركيب “إس 400”

رغم تهديدات ترامب.. تركيا تعلن موعد تركيب “إس 400”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>