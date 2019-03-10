«الدوسري» مرشح تعليم وادي الدواسر للملتقى الخليجي للطلبة الموهوبين بدبي

وادي الدواسر- الوئام- ​​هايف العتيبي:

رشّحت الادارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم الطالب الموهوب / محمد بن سعد الدوسري من ثانوية النويعمة للمشاركة في الملتقى الخليجي الأول للطلبة الموهوبين من دول مجلس التعاون الخليجي الأول للطلبة الموهوبين من دول مجلس التعاون الخليجي والذي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبي في مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار.

وهنّأ مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر د. أحمد بن خضران العمُري الطالب : محمد بن سعد الدوسري على ترشحه للمشاركة في الملتقى.

مؤكدًا بأن تعليم وادي الدواسر يملك المقومات من الطلاب المتميزين والموهوبين التي تجعله في المقدمة دومًا ومقدماً شكره وتقديره لقسم الموهوبين وجميع منسوبيه على جهودهم والشكر موصول لمدرسة الطالب ومعلميه ولأسرة الطالب .