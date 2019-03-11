ابوظبي- الوئام:

يستضيف نادي النصر السعودي، منافسه فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، اليوم الإثنين الموافق 11-3-2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويرغب النصر في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا، بعد غيابه عن خزائن النادي منذ سنوات عديدة وعن جميع الأندية السعودية، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة الذي قام بها مجلس إدارة نادي النصر.

مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وتعرض نادي النصر للخسارة في المباراة الأولى ضد فريق الوصل الإماراتي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الأولى من دور المجموعات.

مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- الوصل 3 نقاط.

2- الزوراء نقطة واحدة.

3- ذوب آهن نقطة واحدة.

4- النصر السعودي 0 نقاط.

مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وتجرى المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع من مساء اليوم الإثنين بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وقال عبدالرازق حمدالله لاعب النصر، أن فريقه جاهز لحصد الثلاث نقاط خلال لقاءه مع ذوب آهن الإيراني مساء اليوم الإثنين.

مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

من جانبه أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي، إن مباراة الفريق ضد ذوب آهن الإيراني ستكون صعبة للغاية.

مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ووصلت بعثة النصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق، إلى مدينة دبي الإماراتية استعداداً لمواجهة فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، في بطولة دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وكشفت تقارير صحفية حجم إصابة المغربي نورالدين أمرابط مهاجم فريق النصر، والتي تعرض لها مؤخراً وموقفه من المشاركة في المباريات المقبلة..

مشاهدة مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان في دوري أبطال آسيا

البطولة: دوري ابطال اسيا لكرة القدم

المباراة: النصر السعودي ضد ذوب آهن أصفهان الايراني

الملعب: استاد آل مكتوم بنادي النصر

التوقيت: تجرى المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع من مساء اليوم الإثنين بتوقيت مكة المكرمة.

الحكم: كوك مان ليو

المعلق : عامر الخوذيري – محمد السعدي

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 1

الكأس 6 HD