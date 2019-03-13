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في أبطال أوروبا

“هاتريك” رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على أتلتيكو مدريد و الصعود لـ “ربع النهائي”

“هاتريك” رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على أتلتيكو مدريد و الصعود لـ “ربع النهائي”
weam.co/579366
الوئام-متابعات

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي للتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) منح بها فريقه الفوز على ضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني 0/3 اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر للبطولة.
وتألق رونالدو بشكل لافت في مباراة اليوم حيث سجل هدفا في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني ليمنح يوفنتوس بطاقة العبور للدور التالي.
وتقدم رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة، 27 ثم أضاف الهدف الثاني في
الدقيقة 49 قبل أن يختتم التسجيل في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز اتلتيكو بهدفين دون رد ليتفوق يوفنتوس في
مجموع اللقاءين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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