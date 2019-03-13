أمين مكة يخصص وظائف موسمية لأبناء شهداء الوطن

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

أقام مركز حي المعابدة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة برنامجا اجتماعيا نوعيا بمشاركة شريحة من شرائح المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركتهم في تكريم ابناء شهداء الوطن تحت مسمى (مشاركة ذوي الهمم العالية في تكريم شهداء الوطن).

وأوضح مدير مركز حي المعابدة الشيخ سالم بن عبيد الصواط أن ذوي الهمم العالية من شرائح المجتمع التي يجب الاهتمام بها ومشاركتهم ضمن المناسبات المجتمعية أمر مطلوب وخاصة عندما يكون التكريم لأغلى أبناء وهم أبناء شهداء الوطن.

وثمن الصواط للحضور والمشاركين حضورهم وتفاعلهم الكبير خاصة من رؤساء الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة.

تخلل البرنامج عدد من الفعاليات منها تقديم عرض مرئي لإنجازات المركز وكلمة لذوي الهمم العالية (الصم والبكم) عبروا فيها عن اختيارهم وسعادتهم للمشاركة في تكريم أبناء شهداء الوطن.

وشاركت بلدية المعابدة الفرعية بعرض مرئي عن صحة البيئة وشاركت إدارة الدفاع المدني شعبة السلامة بمركز الدفاع المدني بالمعابدة عن وسائل السلامة وشارك عمد الأحياء بوسائل توضح الدور الهام المناط بعمد الأحياء

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة مركز حي المعابدة الشيخ عابد بن سليم الحسنى عن شكره لسعادة وكيل البلدية المهندس ناصر الغامدي على حضوره ودعمه لأسر ابناء الشهداء وإعلانه مبادرة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص المتضمنة تخصيص وظائف موسمية لأبناء شهداء الوطن المكرمين في حفل مركز حي المعابدة.

واشاد مدير المركز سالم الصواط بالدعم الكبير من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبة لمراكز الأحياء بمكة المكرمة والتي تحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهم الله.