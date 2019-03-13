تعرّف عليه: أول هاتف ذكي بلا منافذ

متابعات- الوئام:

عرضت شركة فيفو خلال حدث خاص أقامته في مدينة هونغ كونغ الصينية هاتفها الذكي “أبكس 2019″، الذي يمتاز بعدد من المزايا الثورية التي قد تعطي لمحة عن مستقبل الهواتف الذكية.

ويمتاز الهاتف بشاشة تملأ كامل الواجهة، كلها حساس بصمة، ما يعني أنه يمكن للمستخدمين فتح قفل الهاتف بوضع أصبع على مكان في الشاشة، حيث سوف تُضيء البكسلات مكان وضع الأصبع.

وعلى غرار هاتف “ميزو زيرو”، يأتي هاتف “أبكس 2019” بلا أي منفذ أو زر بما في ذلك منفذ سماعة الأذن ومنفذ “يو إس بي-سي”، وبخلاف هاتف “ميزو زيرو” الذي يعتمد كلياً على الشحن اللاسلكي، فيمكن شحن هاتف فيفو من خلال الموصلات المغناطيسية الموجودة على ظهره.

ويبدو أن فيفو ستعتمد على الشرائح الإلكترونية “eSIM”. كما أن الهاتف لا يأتي مع أي فتحات لمكبر الصوت، وبدلاً من ذلك، يعتمد على تقنية نقل الصوت بالاهتزاز.

ويمتاز هاتف فيفو، الذي يقدم تصميماً زجاجياً منحنيًا، بأنه أول هاتف من الشركة الصينية مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل شريحة المودم “سنابدراغون إكس50” من شركة كوالكوم. وداخلياً، يضم الهاتف الجيل الأحدث من معالجات شركة كوالكوم “سنابدراغون 855” وذاكرة عشوائية بحجم 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.

وعلى ظهر “أبكس 2019″، وضعت فيفو كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل و 12 ميغابكسل. وبخلاف هاتف العام الماضي، يفتقر الهاتف الجديد إلى وجود كاميرا أمامية، سواء على الشاشة أو منثبقة كما في هاتف “فيفو نكس”.

ولم تكشف فيفو عن تفاصيل شاشة الهاتف، ولكنها قالت إن الشاشة قادرة إلى إصدار الصوت لتعمل عوضاً عن مكبر الصوت الذي أُزيل عن الواجهة، ولكن يوجد ثقب صغير في الحافة السفلى من الجهاز يبدو أنها الميكروفون. هذا، ويضم الهاتف بطارية بسعة 2000 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط.