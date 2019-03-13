التعليقات: 0

وضبط التعاقدات

“الشورى” يطالب وزارة الاقتصاد بدعم توطين القوى العاملة

“الشورى” يطالب وزارة الاقتصاد بدعم توطين القوى العاملة
weam.co/579439
الرياض - الوئام:

طالب مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، وزارة الاقتصاد والتخطيط، مراجعة سياسات مواردها البشرية، لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية.

ووجه المجلس وزارة الاقتصاد بتقييم جدوى إنفاقها على المشروعات والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة.

لافتا إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشروعات والدراسات التي تخصها، تفادياً لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى، وكذلك التأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق المختلفة مع أولويات احتياجاتها، وفقاً لما تراه مجالس المناطق.
وشدد على مطالبة الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة مزيداً من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنموية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها، وسبل معالجتها.

روابط ذات صلة

“الشورى” يطالب “المساحة” بالتنسيق مع “السعودية للمهندسين” لوضع ضوابط عمل المكاتب

“الشورى” يطالب “المساحة” بالتنسيق مع “السعودية للمهندسين” لوضع ضوابط عمل المكاتب

وفد من “الشورى” يشارك في اجتماعات لجنة اتحاد الدول الأعضاء بـ”التعاون الإسلامية” بالرباط

وفد من “الشورى” يشارك في اجتماعات لجنة اتحاد الدول الأعضاء بـ”التعاون الإسلامية” بالرباط

“الشورى” يطالب “الخطوط الجوية” بدراسة تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية

“الشورى” يطالب “الخطوط الجوية” بدراسة تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية

“الشورى” يناقش تقرير صندوق التنمية العقارية ونظام الامتياز التجاري

“الشورى” يناقش تقرير صندوق التنمية العقارية ونظام الامتياز التجاري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>