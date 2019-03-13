وزير الخارجية الباكستاني يشيد بالاستثمارات السعودية في باكستان

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن باكستان دولة محبة للسلام وتسعى إلى التعاون مع جميع دول المنطقة لتحقيق الأمن الإقليمي والتنمية الاقتصادية.

وأوضح في كلمة ألقاها اليوم في “قمة إسلام أباد التجارية” بإسلام أباد أن السلام يعد ضرورياً لضمان التنمية والازدهار في المنطقة، مؤكداً أن باكستان تركز على الدبلوماسية الاقتصادية لمخاطبة تحديات العالم المعاصرة.

وأشاد بالاستثمارات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في باكستان، موضحاً أن إعلان المملكة عن ضخ 20 مليار دولار في المشاريع التنموية يعد حدثاً مهماً لباكستان وسيساعدها في المضي تجاه تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة في إطار مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني سيشجع الاستثمار في باكستان بشكل يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأضاف أن باكستان تواجه تحديات أمنية على حدودها الغربية مع أفغانستان تزامناً مع التوتر على الحدود الشرقية المشتركة مع الهند، مشيراً إلى أن جيران باكستان يعملون على تشويه صورتها أمام المجتمع الدولي لتقويض النجاحات الاقتصادية التي حققتها بالتعاون مع الدول الصديقة.

وأكد أن باكستان تبذل كل ما بوسعها لتسهيل عملية السلام في أفغانستان، كما أنها شددت مراراً على الحوار مع جارتها الهند لحل جميع القضايا العالقة سلمياً.