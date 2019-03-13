ميدو: سعيد بالتواجد في أقوى دوري بالمنطقة.. والقرني مفاجأتي للنصر

الوئام - متابعات

قال أحمد حسام «ميدو»، مدرب نادي الوحدة، إن سعيد بتواجده في أقوى دوري بالمنطقة والدوري الأعلى قيمة سوقية في الدوريات العربية.

وأعرب ميدو عن تقديره للجنة الفنية بدوري المحترفين، التي اختارته كأفضل مدرب خلال الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مُشيرًا إلى أن جائزة أفضل مدرب يستحقها كل من يعمل معه في الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري.

وأضاف مدرب الوحدة: «لم أبالغ عندما وصفت الهلال بالفريق الأفضل في آسيا»، وفق تصريحاته لإذاعة «يو إف إم».

وأشار إلى أن فريقه يستعد لمباراة النصر المقبلة، مثل أية مباراة بثلاث نقاط، موضحًا أنه يعلم جيدًا أن النصر هو المنافس الأول للهلال للبطولة؛ ولكنه سيحاول استغلال الروح المعنوية المحبطة للاعبيه، خاصة بعد الخسارة الآسيوية الثانية للفريق في مشواره.

وعن لاعب الفريق محمد القرني، قال ميدو: «أهمل نفسه في فترة سابقة، ولكنه كان معنا منذ شهرين يتدرب بالفريق، ورأيت به الجدية الكبيرة وتحدثت مع الإدارة للتوقيع معه ولم تشاهدوا من مستواه سواء 50%، والمباريات المقبلة بداية من مباراة النصر ستشهد عودته لجزء كبير من مستواه الحقيقي، وسيكون مفاجأة لكل من يشاهده».