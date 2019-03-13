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مستشارو ترمب يوصونه باستخدام الفيتو ضد مشروع مجلس الشيوخ بشأن اليمن

مستشارو ترمب يوصونه باستخدام الفيتو ضد مشروع مجلس الشيوخ بشأن اليمن
weam.co/579566
الوئام - متابعات

قالت وسائل إعلام أمريكية إن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعوا إليه توصية باستخدام حق “الفيتو” ضد مشروع في مجلس الشيوخ بشأن اليمن.

وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار قانون لوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. كما يطالب مشروع القانون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من اليمن في غضون 30 يوما من بدء سريان القانون.

لكن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يمكنه أن يمنع إحالة المشروع على التصويت مما سيجنب ترامب الحاجة إلى استخدام الفيتو لمنع صدور القانون.

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