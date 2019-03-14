ليفربول إلى دور الثمانية بدوري الأبطال بعد إقصائه بايرن بالثلاثة

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على بايرن ميونخ الألماني 3-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، في جولة الإياب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدَّم السنغالي ساديو ماني بهدف رائع في الدقيقة 26 بعدما راوغ مانويل نوير حارس البايرن وأودع الكرة في الشباك.

وتعادل بايرن ميونخ في الدقيقة 39 من خطأ دفاعي لفريق ليفربول، بعدما أودع جون ماتيب مدافع الريدز هدفًا في مرماه.

وأعاد الهولندي فيرجل فان دايك التقدم لليفربول مرة أخرى بعدما أحرز الهدف الثاني للريدز من رأسية قوية في الدقيقة 69، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 83.