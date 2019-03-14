التعليقات: 0

ليفربول إلى دور الثمانية بدوري الأبطال بعد إقصائه بايرن بالثلاثة

ليفربول إلى دور الثمانية بدوري الأبطال بعد إقصائه بايرن بالثلاثة
weam.co/579586

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على بايرن ميونخ الألماني 3-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، في جولة الإياب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.
تقدَّم السنغالي ساديو ماني بهدف رائع في الدقيقة 26 بعدما راوغ مانويل نوير حارس البايرن وأودع الكرة في الشباك.
وتعادل بايرن ميونخ في الدقيقة 39 من خطأ دفاعي لفريق ليفربول، بعدما أودع جون ماتيب مدافع الريدز هدفًا في مرماه.
وأعاد الهولندي فيرجل فان دايك التقدم لليفربول مرة أخرى بعدما أحرز الهدف الثاني للريدز من رأسية قوية في الدقيقة 69، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 83.

روابط ذات صلة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019

جوارديولا يترك تدريب السيتي ويشجع بايرن ميونيخ

جوارديولا يترك تدريب السيتي ويشجع بايرن ميونيخ

نجم صلاح يخفت.. بطل ليفربول في “أزمة أرقام”

نجم صلاح يخفت.. بطل ليفربول في “أزمة أرقام”

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>