حريق بالكلية التقنية العالمية للبنات في بريدة (صور)

بريدة-خالد المرشود‏

أصيبت 9 طالبات، اليوم، في حريق اندلع بالكلية التقنية العالمية للبنات بمدينة بريدة على طريق أبو بكر الصديق.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبد الله الجعيثن، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم تلقت بلاغا عند الساعة 13:46 بعد ظهر اليوم الخميس الموافق ‏1440/7/7 بالحريق، وبمتابعة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالقصيم، وجّهت غرفة العمليات بالمنطقة 5 فرق إسعافية و فرقتين -عناية- إلى الموقع حيث وصلت خلال 6 دقائق.

وبحضور كافة الجهات ذات العلاقة، شارك مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية ‏بموقع الحدث والمدير الطبي والقائد الميداني‏ ، حيث قامت الفرق الإسعافية بعلاج 4 حالات ‏خفيفة في الموقع وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهن،كما تم نقل أربع حالات متوسطة إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر وحالة واحدة عن طريق جهات أخرى لاستكمال العلاج اللازم، وكافة الحالات التسعة مطمئنة.