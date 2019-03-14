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في قرار مؤثر

الهند تخفض وارداتها من النفط الإيراني بنسبة 12% في أبريل

الهند تخفض وارداتها من النفط الإيراني بنسبة 12% في أبريل
weam.co/579774
الوئام-متابعات

قالت مصادر بصناعة تكرير النفط إن مصافي التكرير الهندية المملوكة للدولة ستشتري ثمانية ملايين برميل من الخام الإيراني في أبريل بانخفاض حوالي 12 في المئة عن الشهر السابق، بينما تجري البلاد محادثات مع الولايات
المتحدة لتجديد إعفاء من عقوبات أمريكية ضد طهران.
وفرضت الولايات المتحدة في نوفمبر عقوبات تهدف لشل اقتصاد إيران المعتمد على إيرادات النفط لكنها منحت إعفاء لمدة ستة أشهر لثماني دول، من بينها الهند، يسمح لها باستيراد بعض الخام الإيراني.
وتسمح واشنطن للهند بمواصلة شراء حوالي 300 ألف برميل يوميا،أو تسعة ملايين برميل شهريا، حتى أوائل مايو .

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