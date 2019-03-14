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تم إطلاقهما اليوم

شاهد .. بالفيديو .. صاروخا غزة في سماء تل أبيب

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الوئام-متابعات

نشرت مواقع ووسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي مقاطع فيديو تظهر تحليق صاروخي غزة الذين تم إطلاقهما اليوم في سماء تل أبيب بينما تدوي صافرات الإنذار في مشهد مروع.

و اعلن جيش  الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اطلاق صاروخين من غزة على تل ابيب،فيما دوت صافرات الانذار في منطقة جوش دان وسط البلاد.
وقال إن منظومة القبة الحديدية اعترضت احد الصاروخين ،فيما سقط الاخر في منطقة مفتوحة،بحسب صحيفة”يديعوت احرونوت” الإسرائيلية.
من جهة اخرى ، ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” انه يُعتقد أن حركة الجهاد الإسلامي هى التي اطلقت الصاروخين وهما من طراز فجر .5- ولم ترد اي تقارير عن اصابات أو اضرار مادية جراء الانفجارين.

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