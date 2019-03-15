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بمشاركة 20 فريقاً الشهر المقبل

لندن تستضيف كأس الأمم الإلكترونية

لندن تستضيف كأس الأمم الإلكترونية
weam.co/579814
لندن- الوئام:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن لندن ستستضيف كأس الأمم الإلكترونية بمشاركة 20 فريقاً الشهر المقبل.

والبطولة، وهي إضافة جديدة لجدول مسابقات الموسم الاحترافي الحالي لكرة القدم الإلكترونية، هي واحدة من البطولات الكبرى لألعاب AE sports fifa 2019، حيث ستشارك منتخبات وطنية من كافة الاتحادات القارية الستة.

وتبلغ قيمة جوائز البطولة التي ستقام يومي 13 و14 أبريل (نيسان) المقبل 100 ألف دولار.

وقال مدير إدارة كرة القدم الإلكترونية والألعاب في فيفا في بيان: “ستوفر كأس الأمم نموذجاً عظيماً آخر للحماس والإثارة في كرة القدم الإلكترونية في ظل منافسة 20 من أفضل منتخبات كرة القدم الإلكترونية في العالم وجهاً لوجه”.

وسيتم بث البطولة بواسطة مالكي الحقوق الإعلامية ومباشرة عبر المنصات الرقمية لفيفا.

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