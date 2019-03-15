«الفيفا» يضغط لإشراك 48 منتخبًا في كأس العالم في قطر

ميامي -الوئام:

قال مصدر مقرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لرويترز إن الاتحاد لا يستبعد توسيع المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر إلى 48 منتخبا لكن ربما يتم تأخير اتخاذ القرار إلى يونيو حزيران.

ويجري الفيفا دراسة لتحديد مدى إمكانية إقامة مباريات في البطولة في دول أخرى بالقرب من قطر وتم طرح اسم الكويت وعمان.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر في يونيو 2017 مما عّقد من إمكانية تقاسم

المباريات مع جاراتها في حالة إقامة بطولة موسعة.

واتهمت الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب. ونفت قطر هذه الادعاءات.

ويعمل المنظمون القطريون مع الفيفا لدراسة اختيارات أخرى لكنهم يملكون حق الاعتراض على إدخال أي تغييرات على البطولة التي ستقام في نوفمبر تشرين الثاني 2022.

وقال المصدر إن مجلس الفيفا سيختتم اجتماعاته اليوم الجمعة بدعم مواصلة دراسة بإضافة 16 منتخبا إلى البطولة.

وسيجتمع المجلس مرة أخرى في الخامس من يونيو حزيران في باريس على هامش الجمعية العمومية للفيفا ومن المتوقع أن يقدم توصية إلى أعضائه.

ومن المتوقع أيضا تأجيل قرار الفيفا بتوسيع المشاركة في كأس العالم للأندية لتشمل 24 فريقا بدءا من 2021 حتى يونيو المقبل.

ويعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والأندية الأوروبية خطة الفيفا.

لكن في ظل المساندة لهذه الخطة من خارج أوروبا أوضح المصدر أن الاتحاد الأوروبي للعبة ربما يكون منفتحا أمام حلول أخرى ليتأجل اتخاذ مجلس الفيفا القرار النهائي.