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تم الاطمئنان على صحته وسلامته

السفارة السعودية: إصابة مواطن سعودي في الهجوم الدموي على مسجدين بكرايس تشيرش

السفارة السعودية: إصابة مواطن سعودي في الهجوم الدموي على مسجدين بكرايس تشيرش
weam.co/579857
ولنجتون -الوئام:

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في ولينغتون في بيان لها فجر اليوم الجمعة أنه وفي أطار متابعتها لحادثي اطلاق النار الذين حدثا في مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم ومانتج عنه من قتلى واصابات تبين إصابة مواطن سعودي بجروح وتم الاطمئنان على صحته وسلامته.

وطالبت السفارة في البيان الصادر جميع السعوديين المتواجدين بالبلاد بضرورة توخي الحذر والبقاء في منازلهم في الوقت الحالي لحين عودة الأوضاع الى طبيعتها واتباع ارشادات السلطات المحلية والتواصل معها على رقم الطوارئ: 0275922211.

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