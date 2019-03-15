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التباطؤ أعطى دعما للمعدن النفيس

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار والضبابية العالمية

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار والضبابية العالمية
weam.co/579868
لندن- الوئام:

ارتفع الذهب اليوم الجمعة متعافيا من الهبوط الحاد الذي مُني به في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار وزيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أعطى دعما للمعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1301.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش بعد أن خسر نحو واحد بالمئة في اليوم السابق. ويتجه المعدن الأصفر إلى تحقيق خسارة أسبوعية صغيرة للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع الذهب 0.5 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1301.40 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات الكبرى ويتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر كانون الأول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1560.47 دولار للأوقية، ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي بنحو ثلاثة في المئة.

وزادت الفضة بأكثر من واحد في المئة إلى 15.35 دولار للأوقية وقفز البلاتين 1.4 بالمئة إلى 829.69 دولار للأوقية.

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