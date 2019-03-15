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تستمر حتى العاشرة من مساء اليوم

تنبيه عاجل من الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الطائف وميسان

تنبيه عاجل من الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الطائف وميسان
weam.co/579881
الرياض- الوئام:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظة الطائف تشمل الشفا والهدا ، ومحافظة ميسان والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى العاشرة من مساء اليوم.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.

مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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