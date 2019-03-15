مصدر أمني عراقي: اعتقال 17 داعشيا جنوب الموصل

وكالات- الوئام

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى، اليوم الجمعة، اعتقال 17 داعشيا بينهم سوريان جنوب الموصل شمال بغداد.

وقال العقيد خليل دريد، إن القوات الامنية نفذت عملية أمنية استباقية لملاحقة فلول عصابات داعش صباح اليوم في قضاء الحضر جنوب الموصل أسفرت عن اعتقال 17 داعشيا ،بينهم سوريان ، بحوزتهم أسلحة ومسدسات كاتمة للصوت.

وأوضح أن العملية تمت وفق معلومات استخبارية أفادت بتسلل عناصر داعش إلى القضاء يوم أمس، مشيرا إلى أنه تم اقتيادهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقصاء العراقي.

وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية غرب الموصل نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم داعش عسكريا.