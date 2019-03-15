عقوبات أمريكية وأوروبية جديدة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا

الوئام-متابعات

فرضت الولايات المتحدة، بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وكندا، الجمعة عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات روسية رداً على ما وصفته ب”استمرار عدوانهم في أوكرانيا”، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

وبموجب هذه العقوبات أدرج ستة مسؤولين على القائمة السوداء، وذلك ردا على مهاجمة سفن أوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، ودعم المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وتقضي العقوبات بتجميد اصول الاشخاص المعنيين وحظر ممارسة التجارة معهم.

وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان “منذ بدأت روسيا حملتها العدوانية على اوكرانيا” واحتلالها شبه جزيرة القرم، “أظهرنا، مع شركائنا عبر الاطلسي، موقفنا الحازم حيال السلوك غير القانوني لروسيا بما فيه هجومها في مضيق كيرتش”.

واضافت “ندعو روسيا الى ان تعيد لاوكرانيا السفن التي صادرتها وافراد الطواقم المحتجزة (…) واحترام سيادة ووحدة اراضي اوكرانيا”.

وتستهدف العقوبات خصوصا أربعة مسؤولين روس في الهيئة الوطنية لحرس الحدود وخفر السواحل، ضالعين في الهجوم على ثلاث سفن اوكرانية قبالة القرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وفق وزارة الخزانة.

واكدت الادارة الاميركية أن 24 بحارا اوكرانيا “لا يزالون مسجونين في شكل غير قانوني”.

واضافت الخزانة أن روسيا متهمة ايضا بمواصلة “احتلالها للقرم، اضافة الى دعم الكرملين انتخابات غير قانونية اجراها انفصاليون اوكرانيون في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018”.

كذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اوكرانيين اثنين انفصاليين ضالعين في تنظيم هذه الانتخابات، هما اليكسي نايدنكو وفلاديمير فيسوتسكي.

واستهدفت العقوبات ايضا ثماني شركات روسية بينها ست مجموعات دفاعية تمارس عمليات في القرم.