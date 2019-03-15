الشورى يدعو الأمم المتحدة وبرلمانات الدول إلى تجريم خطاب الكراهية ضد المسلمين

أدان مجلس الشورى الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف المصلين في مسجدين خلال صلاة الجمعة بمدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلاندا؛ ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وطالب في بيان أصدره اليوم، بضرورة أن تعمل دول العالم متكاتفةً على مكافحة الإرهاب ووأْد جذوره تمويلاً وفكراً أيّاً كان مصدره أو خلفيته الدينية أو الثقافية؛ داعياً إلى الإسراع لتجريم الخطابات العنصرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات من قبل الأمم المتحدة وبرلمانات الدول لتجريم خطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وتصنيفه بإنه من أعمال الإرهاب؛ تحقيقاً لسلام يحفظ للإنسان دمه وماله.

وأكد المجلس أن تنامي ظاهرة كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا) وتغذيتها في العالم الغربي من خلال وسائل الإعلام وبعض المثقفين الغربيين وأحزاب اليمين المتطرف في كثير من الدول الغربية؛ قد يسهم في زرع أفكار متطرفة تجاه المسلمين ويعزز من الشعور العدائي تجاههم؛ مما قد يحمل الموتورين إلى تبني الأعمال الإرهابية.

وطالب المجلس الاتحاد البرلماني الدولي بصفته مظلّة جامعة للبرلمانات العالمية؛ بتبني قرار محكم يكبح من ظاهرة كراهية الإسلام، وينمي الحس الإنساني لدى مختلف الشعوب والأعراق والديانات.

وقدم مجلس الشورى – في ختام بيانه – العزاء والمواساة لذوي الضحايا من مختلف الجنسيات، وللحكومة والشعب النيوزيلاندي الصديق، سائلاً المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.