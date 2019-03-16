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حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنا من الغرق بالقحمة ويدعو لتوخي الحذر

حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنا من الغرق بالقحمة ويدعو لتوخي الحذر
weam.co/580035
الوئام - واس

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع القحمة مساء اليوم من إنقاذ مواطن من الغرق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري أن فرقة البحث والإنقاذ في شاطئ الفهود بمركز البرك لاحظت تعرض شخص للغرق، وباشر على الفور أفراد الإنقاذ إسعافه ثم نقله بواسطة الإسعاف إلى مستشفى البرك العام بعسير، وحالته الصحية مستقرة.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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