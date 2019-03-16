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نقل معلومات عسكرية هامة

ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية يواجه 15 عاما في السجن لاتهامه بالتجسس

ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية يواجه 15 عاما في السجن لاتهامه بالتجسس
weam.co/580079
واشنطن - الوئام:

قالت وزارة العدل الأمريكية إن ضابطا سابقا بوكالة المخابرات الدفاعية اعترف بمحاولة التجسس لصالح “دولة آسيوية”..

واتهم رون روكويل هانسن بمحاولة نقل معلومات عسكرية سرية أمريكية إلى الصين والحصول على “مئات الآلاف من الدولارات” مقابل عمله لحساب حكومة الصين.

وقالت الوزارة إن المخابرات الصينية جندت هانسن في عام 2014.

كان مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) قد ألقى القبض على هانسن في يونيو وهو في طريقه إلى مطار سياتل تاكوما الدولي ليستقل طائرة إلى الصين.

ويواجه هانسن عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما. وسوف يصدر الحكم عليه في 24 من سبتمبر المقبل.

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