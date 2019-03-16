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إنذارات مبكّرة من “الأرصاد”: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه مناطق

إنذارات مبكّرة من “الأرصاد”: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه مناطق
weam.co/580187

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات مبكرة بشأن توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح تحد من الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والشرقية، والحدود الشمالية.

وفي تقرير أصدرته اليوم، قالت إن معظم مناطق المملكة ستتأثر بسماء غائمة جزئيًا فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأشارت إلى أن  مناطق: الجوف والقصيم ونجران تتأثر بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، متوقعة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.

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