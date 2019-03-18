تفاصيل 113 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بينبع

الجبيل- الوئام:

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن فتح باب التوظيف للكوادر السعودية لشغل أكثر من 113 وظيفة شاغرة وسيتم التقديم خلال الفترة من 11 / 7 / 1440 إلى 25 / 7 / 1440هـ.

وتفاصيل الوظائف المطلوبة كالأتي:

– أستاذ مساعد – إدارة مخاطر، إدارة أعمال، موارد بشرية.

– أستاذ مساعد – سلاسل الإمدادات.

– أستاذ مساعد – تقنية الهندسة الميكانيكية، الهندسة الميكانيكية التطبيقية.

– أستاذ مساعد – لغة انجليزية.

– أستاذ مساعد – لغويات، ترجمة، اللغويات التطبيقية.

– أستاذ مساعد – مالية، محاسبة، اقتصاد.

– أستاذ مساعد – مساحة.

– أستاذ مساعد – هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة كهربائية مسار اتصالات والكترونيات.

– أستاذ مساعد – هندسة الميكاترونيكس.

– أستاذ مساعد – هندسة الحاسب الآلي، الأنظمة الرقمية.

– أستاذ مساعد- الأمن السيبراني.

– أستاذ مساعد – هندسة كيميائية، الهندسة الكيميائية التطبيقية.

– أستاذ مساعد- هندسة الآلات الدقيقة والتحكم.

– أستاذ مساعد- هندسة القوى الكهربائية (طاقة متجددة)، هندسة قوى كهربائية مسار طاقة متجددة.

– محاضر – احصاء.

– محاضر – إدارة أعمال، موارد بشرية.

– محاضر – سلاسل الإمدادات.

– محاضر – سلاسل الإمدادات.

– محاضر – رياضيات.

– محاضر – رياضيات.

– محاضر – فيزياء.

– محاضر – كيمياء.

– محاضر – لغة انجليزية.

– محاضر – لغة انجليزية، تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.

– محاضر – لغة عربية.

– محاضر – لغويات – ترجمة، اللغويات التطبيقية.

– محاضر – هندسة كيميائية، الهندسة الكيميائية التطبيقية.

– مدرب – إدارة أعمال.

– مدرب – سلاسل الإمدادات.

– مدرب – رياضيات.

– مدرب – كيمياء.

– مدرب – محاسبة.

– مدرب – هندسة كيميائية.

– مدرب – هندسة ميكانيكية، تشغيل معدات ثقيلة.

– مدرب – هندسة ميكانيكية الاختبارات اللاإتلافية.

– مدرب – هندسة ميكانيكية – تكييف وتبريد.

– مدرب – هندسة ميكانيكية، الهندسة الميكانيكية التطبيقية.

– مدرس مدرب – تربية بدنية.

– مدرس مدرب – هندسة كهربائية، قوى كهربائية.

– مدرس مدرب – هندسة كهربائية، الآلات الدقيقة.

– مدرس مدرب – تقنية تشغيل العمليات والتحاليل الكيميائية.

– معلم – اجتماعيات.

– معلم – انجليزي.

– معلم – أحياء.

– معلم – تربية اسلامية.

– معلم – تربية بدنية.

– معلم – تربية فنية.

– معلم – حاسب آلي.

– معلم – رياضيات.

– معلم – صفوف أولية.

– معلم – فيزياء.

– معلم – كيمياء.

– معلم – لغة عربية.

– معلم – مكتبة وبحث.

– إدارية عقود.

– إداري ارشفة.

– أخصائي إدارة عقود.

– أخصائي تأمين.

– أخصائي درء المخاطر.

– باحث قانوني.

– مأمور مشتريات.

– محلل إدارة أداء.

– محلل مزايا.

– منسق اتفاقيات.

– منسق استثمارات.

– منسق أنشطة اجتماعية.

– منسق انشطة ثقافية.

– منسق توعية.

– رجل اطفاء أول.

– رجل أمن أول.

– محقق.

– مراقب أنظمة أمنية.

– منسق اتصالات أمنية.

– منسق سلامة.

– منسق مسح أمني.

– منسق وقاية من الحريق.

– مدخل بيانات.

– مساعد إداري.

– أخصائي إدارة نسخ احتياطي.

– أخصائي أمن معلومات.

– أخصائي تخطيط إرشادي.

– أخصائي تخطيط ودراسات.

– أخصائي تطوير تكاملات صناعية.

– أخصائي دعم الأجهزة.

– أخصائي دعم شبكات.

– أخصائي متابعة مشروعات.

– أخصائي هندسة قيمية.

– فني (تقنية معلومات).

– فني (إلكترونيات).

– فني (كهرباء).

– محلل تقدير تكاليف.

– محلل تكاليف.

– مشغل مطبعة.

– مصمم.

– مفتش (اتصالات).

– مفتش (صحة البيئة).

– منسق تطوير استثمارات صناعية.

– منسق صحة بيئة.

– منسق صيانة مباني.

– منسق مكافحة أوبئة.

– منسق نظافة.

– منسق وحدة الخدمات الإلكترونية.

– مهندس أخصائي مشاريع الهيئة الملكية.

– مهندس انشاءات.

– مهندس حركة مرورية.

– مهندس مرافق.

– مهندس مواصفات.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس نظام نقل ذكي.

– مهندس أخصائي كهرباء، ميكانيكا.

– أخصائي ميزانية.

– محاسب أصول.

– مساعد محاسب.

وسيتم التقديم من خلال موقع الهيئة عبر الرابط التالي:

https://www.rcjy.gov.sa/en-US/Pages/default.aspx