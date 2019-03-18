تفاصيل 113 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بينبع

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن فتح باب التوظيف للكوادر السعودية لشغل أكثر من 113 وظيفة شاغرة وسيتم التقديم خلال الفترة من 11 / 7 / 1440 إلى 25 / 7 / 1440هـ.
وتفاصيل الوظائف المطلوبة كالأتي:
– أستاذ مساعد – إدارة مخاطر، إدارة أعمال، موارد بشرية.
– أستاذ مساعد – سلاسل الإمدادات.
– أستاذ مساعد – تقنية الهندسة الميكانيكية، الهندسة الميكانيكية التطبيقية.
– أستاذ مساعد – لغة انجليزية.
– أستاذ مساعد – لغويات، ترجمة، اللغويات التطبيقية.
– أستاذ مساعد – مالية، محاسبة، اقتصاد.
– أستاذ مساعد – مساحة.
– أستاذ مساعد – هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة كهربائية مسار اتصالات والكترونيات.
– أستاذ مساعد – هندسة الميكاترونيكس.
– أستاذ مساعد – هندسة الحاسب الآلي، الأنظمة الرقمية.
– أستاذ مساعد- الأمن السيبراني.
– أستاذ مساعد – هندسة كيميائية، الهندسة الكيميائية التطبيقية.
– أستاذ مساعد- هندسة الآلات الدقيقة والتحكم.
– أستاذ مساعد- هندسة القوى الكهربائية (طاقة متجددة)، هندسة قوى كهربائية مسار طاقة متجددة.
– محاضر – احصاء.
– محاضر – إدارة أعمال، موارد بشرية.
– محاضر – سلاسل الإمدادات.
– محاضر – سلاسل الإمدادات.
– محاضر – رياضيات.
– محاضر – رياضيات.
– محاضر – فيزياء.
– محاضر – كيمياء.
– محاضر – لغة انجليزية.
– محاضر – لغة انجليزية، تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.
– محاضر – لغة عربية.
– محاضر – لغويات – ترجمة، اللغويات التطبيقية.
– محاضر – هندسة كيميائية، الهندسة الكيميائية التطبيقية.
– مدرب – إدارة أعمال.
– مدرب – سلاسل الإمدادات.
– مدرب – رياضيات.
– مدرب – كيمياء.
– مدرب – محاسبة.
– مدرب – هندسة كيميائية.
– مدرب – هندسة ميكانيكية، تشغيل معدات ثقيلة.
– مدرب – هندسة ميكانيكية الاختبارات اللاإتلافية.
– مدرب – هندسة ميكانيكية – تكييف وتبريد.
– مدرب – هندسة ميكانيكية، الهندسة الميكانيكية التطبيقية.
– مدرس مدرب – تربية بدنية.
– مدرس مدرب – هندسة كهربائية، قوى كهربائية.
– مدرس مدرب – هندسة كهربائية، الآلات الدقيقة.
– مدرس مدرب – تقنية تشغيل العمليات والتحاليل الكيميائية.
– معلم – اجتماعيات.
– معلم – انجليزي.
– معلم – أحياء.
– معلم – تربية اسلامية.
– معلم – تربية بدنية.
– معلم – تربية فنية.
– معلم – حاسب آلي.
– معلم – رياضيات.
– معلم – صفوف أولية.
– معلم – فيزياء.
– معلم – كيمياء.
– معلم – لغة عربية.
– معلم – مكتبة وبحث.
– إدارية عقود.
– إداري ارشفة.
– أخصائي إدارة عقود.
– أخصائي تأمين.
– أخصائي درء المخاطر.
– باحث قانوني.
– مأمور مشتريات.
– محلل إدارة أداء.
– محلل مزايا.
– منسق اتفاقيات.
– منسق استثمارات.
– منسق أنشطة اجتماعية.
– منسق انشطة ثقافية.
– منسق توعية.
– رجل اطفاء أول.
– رجل أمن أول.
– محقق.
– مراقب أنظمة أمنية.
– منسق اتصالات أمنية.
– منسق سلامة.
– منسق مسح أمني.
– منسق وقاية من الحريق.
– مدخل بيانات.
– مساعد إداري.
– أخصائي إدارة نسخ احتياطي.
– أخصائي أمن معلومات.
– أخصائي تخطيط إرشادي.
– أخصائي تخطيط ودراسات.
– أخصائي تطوير تكاملات صناعية.
– أخصائي دعم الأجهزة.
– أخصائي دعم شبكات.
– أخصائي متابعة مشروعات.
– أخصائي هندسة قيمية.
– فني (تقنية معلومات).
– فني (إلكترونيات).
– فني (كهرباء).
– محلل تقدير تكاليف.
– محلل تكاليف.
– مشغل مطبعة.
– مصمم.
– مفتش (اتصالات).
– مفتش (صحة البيئة).
– منسق تطوير استثمارات صناعية.
– منسق صحة بيئة.
– منسق صيانة مباني.
– منسق مكافحة أوبئة.
– منسق نظافة.
– منسق وحدة الخدمات الإلكترونية.
– مهندس أخصائي مشاريع الهيئة الملكية.
– مهندس انشاءات.
– مهندس حركة مرورية.
– مهندس مرافق.
– مهندس مواصفات.
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس نظام نقل ذكي.
– مهندس أخصائي كهرباء، ميكانيكا.
– أخصائي ميزانية.
– محاسب أصول.
– مساعد محاسب.
وسيتم التقديم من خلال موقع الهيئة عبر الرابط التالي:
https://www.rcjy.gov.sa/en-US/Pages/default.aspx