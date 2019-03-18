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مصرع 6 من الميليشيا الحوثية بنيران الجيش اليمني في الجوف

مصرع 6 من الميليشيا الحوثية بنيران الجيش اليمني في الجوف
weam.co/580633

لقي ستة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف اليمنية.
وأوضح قائد جبهة المصلوب المقدم هادي الفاضلي في تصريح لموقع /سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن عناصر من الميليشيا حاولت مهاجمة مواقع الجيش في الغرفة والزرقة والسلان، بمديرية المصلوب.
وأضاف المقدم الفاضلي أن الميليشيا أعدت للهجوم مسبقًا، في محاولة منها لاستعادة مواقع في المديرية.
وأكد أن قوات الجيش الوطني، أحبطت هجوم الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار بعد مصرع ستة من عناصرها وجرح أخرين.

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