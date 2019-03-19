طقس اليوم: هطول امطار رعدية بمكة وجازان وعسير

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة فيما تأثر العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الرياض ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.