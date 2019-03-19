وظائف لحملة الثانوية العامة في السعودية للخدمات الأرضية

جدة- الوئام:

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة للعمل في الرياض وجدة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة هي:

مراقب الحركة الجوية (Traffic Controller) الوظائف في (جدة):

الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إجادة اللغة العربية والإنجليزية قراءة وكتابة.

مهارة استخدام الحاسب الآلي.

منسق خدمات التشغيل (Coordinator, Operation Services) الوظائف في (الرياض وجدة).

الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

مشغل معدات أرضية (GSE Operator) الوظائف في (الرياض وجدة):

الثانوية العامة أو ما يعادلها.

رخصة قيادة سارية المفعول.

القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

سائق بساحة المطار (Driver – Airport Ramp) الوظائف في (الرياض وجدة):

الثانوية العامة أو ما يعادلها.

القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://careers.saudiags.com/en/job-search-results/