«المنافسة» يوافق على اندماج السعودي البريطاني والبنك الأول

الرياض- الوئام:

رأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الجلسة السابعة والخمسين للمجلس، التي انعقدت يوم الأربعاء 13/7/1440هــ الموافق 20/3/2019م بحضور الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

في مستهل الجلسة رحب الرئيس بأعضاء المجلس وبارك لهم بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على نظام المنافسة الجديد، ثم استعرض جدول الأعمال.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر المجلس على ضوئها عدة قرارات، فيما يلي أبرزها:

أصدر المجلس قراراً بعدم الممانعة من إتمام عملية الاندماج بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول.

أصدر المجلس قراراً بعدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة بوان وشركة أرنون.

أصدر المجلس قراراً بعدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة سبكيم وشركة الصحراء.