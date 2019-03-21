التعليقات: 0

والاستغناء عن الأوراق

“التقاعد”: خدمة “ضم الحكومي” تنضم للخدمات الإلكترونية مطلع أبريل المقبل

“التقاعد”: خدمة “ضم الحكومي” تنضم للخدمات الإلكترونية مطلع أبريل المقبل
weam.co/581141
الرياض - الوئام:

دعت المؤسسة العامة للتقاعد عملاءها المشتركين الخاضعين لأحكام نظامي التقاعد المدني أو العسكري العائدين للعمل لمدة لا تزيد عن سنة ولديهم خدمة سابقة خاضعة لنظامي التقاعد وسبق تعويضهم عنها، التقدم بطلب الاستفادة من الخدمة وطلب ضمها من خلال خدمة “ضم الحكومي” عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

وذكر عبدالله بن محمد الباحوث، مدير شؤون المشتركين بالمؤسسة، أنه بدءا من ١ أبريل ٢٠١٩م سيتم الاستغناء الكلي عن تقديم هذه الخدمة من خلال فروع المؤسسة وسيتم حصرها على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.

وأشار الباحوث إلى أنه تم توفير هذا الخدمة للمشترك الراغب في ضم خدمته السابقة والتي سبق التعويض عنها خلال مده أقصاه سنة من تاريخ عودته بوظيفة خاضعة لنظامي التقاعد وفقاً لأحكام المادة (٣٢) من نظام التقاعد المدني والمادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري، ويتعين على المشترك التقدم من خلال الخدمات المؤسسة الإلكترونية مرفقاً صورة من قرار التعين للوظيفة الحالية وقرار المباشرة وصورة من الهوية الوطنية وتستكمل بقية الإجراءات اللازمة.

وتأتي خطوة حصر هذه الخدمة على الخدمات الإلكترونية ضمن خطة المؤسسة للتحول الرقمي في إطار خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٢ ومستهدفتها التي تسعى نحو التميز في خدمة المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.

روابط ذات صلة

“التقاعد”: بدءا من شهر مارس إيقاف استقبال طلبات “ضم إلى التأمينات” ورقيا وتحويلها إلكترونيا

“التقاعد”: بدءا من شهر مارس إيقاف استقبال طلبات “ضم إلى التأمينات” ورقيا وتحويلها إلكترونيا

محافظ “مؤسسة التقاعد” يطلع على سير الخدمات المقدمة لـ45 ألف مستفيد بالقصيم

محافظ “مؤسسة التقاعد” يطلع على سير الخدمات المقدمة لـ45 ألف مستفيد بالقصيم

مكتب خاص لخدمة المتقاعدين في بنك التنمية بمكة

مكتب خاص لخدمة المتقاعدين في بنك التنمية بمكة

5 جهات حكومية جديدة تدشن مكاتب لخدمة المتقاعدين بالقصيم

5 جهات حكومية جديدة تدشن مكاتب لخدمة المتقاعدين بالقصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>