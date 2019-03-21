“الأوقاف”: 44 وظيفة إدارية شاغرة بالرياض ومكة المكرمة والمدينة وجدة

الرياض - الوئام:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن طرح (44) وظائف إدارية جديدة (للرجال والنساء) من حملة الدبلوم والبكالوريوس في كل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) بالمسميات والشروط التالية:

– مدير علاقة – مكة المكرمة (عدد 2) المتطلبات: شهادة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين كحد أدنى.

– مدير علاقة – جدة (عدد 2) المتطلبات: شهادة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين كحد أدنى.

– مدير علاقة – المدينة المنورة (عدد 2) المتطلبات: شهادة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين كحد أدنى.

– مدير مركز خدمات الأوقاف – مكة المكرمة (عدد 2) المتطلبات: بكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات كحد أدنى.

– مدير مركز خدمات الأوقاف – جدة (عدد 2) المتطلبات: بكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات كحد أدنى.

– مدير مركز خدمات الأوقاف – المدينة المنورة (عدد 2) المتطلبات: بكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات كحد أدنى.

– مشرف خدمات عملاء – مكة المكرمة (عدد 2) المتطلبات: شهادة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

– مشرف خدمات عملاء – جدة (عدد 2) المتطلبات: شهادة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

– مشرف خدمات عملاء – المدينة المنورة (عدد 2) المتطلبات: شهادة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال. – موظف استقبال – مكة المكرمة (عدد 2) المتطلبات: شهادة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة كحد أدنى.

– موظف استقبال – جدة (عدد 2) المتطلبات: شهادة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة كحد أدنى.

– موظف استقبال – المدينة المنورة (عدد 2) المتطلبات: شهادة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة كحد أدنى.

– موظف استقبال – الرياض (عدد 2) المتطلبات: شهادة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة كحد أدنى.

– ممثل خدمة عملاء – مكة المكرمة (عدد 5) المتطلبات: شهادة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنة كحد أدنى.

– ممثل خدمة عملاء – جدة (عدد 5) المتطلبات: شهادة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنة كحد أدنى.

– ممثل خدمة عملاء – المدينة المنورة (عدد 5) المتطلبات: شهادة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنة كحد أدنى.

– رئيس قسم المحاسبة العامة ‏- الرياض (عدد 1) المتطلبات: شهادة البكالوريوس مع خبرة 7 سنوات منها 3 سنوات في مجال مهام الوظيفة.

– مدير ادارة مراجعة نظم المعلومات ‏(عدد 1) المتطلبات: شهادة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات كحد أدنى.

– مدير إدارة المراجعة المالية (عدد 1) المتطلبات: شهادة البكالوريوس مع خبرة 7 سنوات منها 3 سنوات في مجال مهام الوظيفة.

ملاحظة: جميع الوظائف المطروحة في موقع الهيئة العامة للأوقاف متاحة للجنسين.