لندن- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الجمعة الموافق 22-3-2019 منتخبا انجلترا والتشيك في أهم مباريات تصفيات أمم أوروبا 2020 على ملعب ويمبلي.

مشاهدة مباراة انجلترا والتشيك بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وانضم المهاجم الشاب ماركوس راشفورد إلى قائمة المصابين في منتخب إنجلترا، قبل مواجهة التشيك، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

مشاهدة مباراة انجلترا والتشيك بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن ماركوس راشفورد غادر معسكر منتخب إنجلترا وعاد إلى ناديه مانشستر يونايتد، الخميس، بعد إصابته في الكاحل.

مشاهدة مباراة انجلترا والتشيك بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وراشفورد، البالغ من العمر 21 عامًا، سادس لاعب يخسره المدرب غاريث ساوثغيت في تشكيلة منتخب إنجلترا بعد لوك شاو، جون ستونز، فابيان ديلف، روبن لوفتوس تشيك، وألكسندر أرنولد.

مشاهدة مباراة انجلترا والتشيك بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وغاب راشفورد عن مران إنجلترا استعدادًا لمواجهة التشيك، بعد إصابته التي اشتكى منها منذ مباراة ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل راشفورد 6 أهداف في 31 مباراة مع منتخب إنجلترا.

مشاهدة مباراة انجلترا والتشيك بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ويلاقي منتخب إنجلترا التشيك اليوم الجمعة على ملعب ويمبلي، على أن يحل ضيفًا على الجبل الأسود، يوم الإثنين.

مشاهدة مباراة انجلترا والتشيك بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وحقق المنتخب الإنجليزي المركز الرابع في كأس العالم 2018 في روسيا، الصيف الماضي، ولم يسبق له التتويج ببطولة أمم أوروبا.

مشاهدة مباراة انجلترا والتشيك بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

موعد مباراة انجلترا والتشيك في تصفيات أمم أوروبا 2020

البطولة: كأس امم اوروبا لكرة القدم 2020

المباراة: إنجلترا ضد التشيك المجموعة A مباراة ذهاب

الملعب: ملعب ويمبلي

الحكم: أرتور مانويل ريبيرو سواريس دياس

مساعد حكم: روي ليسينيو باربوسا تافاريز

مساعد حكم: باولو ألكساندر دوس سانتوس سواريز

حكم رابع: هوغو فيليبي فيريرا دو كامبوس موريرا ميغيل

المعلق سوار الذهب

التوقيت: اليوم الجمعة الموافق 22-3-2019 في تمام الساعة 10.45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Polsat Sport

CT Sport

Sport TV 2

beIN SPORTS HD 1

IRIB Varzesh

Ziggo Sport Voetbal

Eleven Sports 1 Belgium

DAZN 1 HD