يلتقي مساء اليوم الجمعة الموافق 22-3-2019 منتخبا انجلترا والتشيك في أهم مباريات تصفيات أمم أوروبا 2020 على ملعب ويمبلي.
مشاهدة مباراة انجلترا والتشيك بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020
وانضم المهاجم الشاب ماركوس راشفورد إلى قائمة المصابين في منتخب إنجلترا، قبل مواجهة التشيك، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.
مشاهدة مباراة انجلترا والتشيك بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020
وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن ماركوس راشفورد غادر معسكر منتخب إنجلترا وعاد إلى ناديه مانشستر يونايتد، الخميس، بعد إصابته في الكاحل.
مشاهدة مباراة انجلترا والتشيك بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020
وراشفورد، البالغ من العمر 21 عامًا، سادس لاعب يخسره المدرب غاريث ساوثغيت في تشكيلة منتخب إنجلترا بعد لوك شاو، جون ستونز، فابيان ديلف، روبن لوفتوس تشيك، وألكسندر أرنولد.
مشاهدة مباراة انجلترا والتشيك بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020
وغاب راشفورد عن مران إنجلترا استعدادًا لمواجهة التشيك، بعد إصابته التي اشتكى منها منذ مباراة ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل راشفورد 6 أهداف في 31 مباراة مع منتخب إنجلترا.
مشاهدة مباراة انجلترا والتشيك بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020
ويلاقي منتخب إنجلترا التشيك اليوم الجمعة على ملعب ويمبلي، على أن يحل ضيفًا على الجبل الأسود، يوم الإثنين.
مشاهدة مباراة انجلترا والتشيك بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020
وحقق المنتخب الإنجليزي المركز الرابع في كأس العالم 2018 في روسيا، الصيف الماضي، ولم يسبق له التتويج ببطولة أمم أوروبا.
مشاهدة مباراة انجلترا والتشيك بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020
موعد مباراة انجلترا والتشيك في تصفيات أمم أوروبا 2020
البطولة: كأس امم اوروبا لكرة القدم 2020
المباراة: إنجلترا ضد التشيك المجموعة A مباراة ذهاب
الملعب: ملعب ويمبلي
الحكم: أرتور مانويل ريبيرو سواريس دياس
مساعد حكم: روي ليسينيو باربوسا تافاريز
مساعد حكم: باولو ألكساندر دوس سانتوس سواريز
حكم رابع: هوغو فيليبي فيريرا دو كامبوس موريرا ميغيل
المعلق سوار الذهب
التوقيت: اليوم الجمعة الموافق 22-3-2019 في تمام الساعة 10.45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة للمباراة:
Polsat Sport
CT Sport
Sport TV 2
beIN SPORTS HD 1
IRIB Varzesh
Ziggo Sport Voetbal
Eleven Sports 1 Belgium
DAZN 1 HD