تفاصيل الوظائف الشاغرة للرجال والنساء بتخصصي الملك فيصل

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء لحملة مختلف المؤهلات وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
منسق مشروع ثاني (Project Coordinator II) – عدد 1 – للرجال – الرياض
كاتب جناح (Ward Clerk) – عدد 3 – للجنسين – الرياض
مساعد مغسلة (Laundry Assistant) – عدد 1 – للجنسين – الرياض
مأمور سنترال (PBX Operator) – عدد 1 – للجنسين – الرياض
منسق تطوير الجودة (Quality Improvement Coordinator) – عدد 1 – للجنسين – الرياض
منسق إداري ثاني (Administrative Coordinator II) – عدد 1 – للجنسين – الرياض
ومن ضمن المزايا الوظيفية بالمستشفى : رواتب تنافسية – تغطية الرعاية الطبية الكاملة – بدل سكن ومواصلات.
تطوير مهني مستمر- برنامج مساعدة الموظفين – مرافق ترفيهية للموظفين – تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين ومساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي وإجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.