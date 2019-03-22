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في عدة مجالات إدارية

تفاصيل الوظائف الشاغرة للرجال والنساء بتخصصي الملك فيصل

تفاصيل الوظائف الشاغرة للرجال والنساء بتخصصي الملك فيصل
weam.co/581264
الرياض- الوئام:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء لحملة مختلف المؤهلات وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

منسق مشروع ثاني (Project Coordinator II) – عدد 1 – للرجال – الرياض

كاتب جناح (Ward Clerk) – عدد 3 – للجنسين – الرياض

مساعد مغسلة (Laundry Assistant) – عدد 1 – للجنسين – الرياض

مأمور سنترال (PBX Operator) – عدد 1 – للجنسين – الرياض

منسق تطوير الجودة (Quality Improvement Coordinator) – عدد 1 – للجنسين – الرياض

منسق إداري ثاني (Administrative Coordinator II) – عدد 1 – للجنسين – الرياض

ومن ضمن المزايا الوظيفية بالمستشفى : رواتب تنافسية – تغطية الرعاية الطبية الكاملة – بدل سكن ومواصلات.

تطوير مهني مستمر- برنامج مساعدة الموظفين – مرافق ترفيهية للموظفين – تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين ومساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي وإجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

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