“تعليم الرياض” تمنع الاحتفالات ومناسبات التكريم وعدم دعوة منسوبي الإدارات والمكاتب

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، في تعميم لها، بعدم التوسع في إقامة الاحتفالات أو مناسبات التكريم، وفي حال الحاجة الملحة لإقامتها يكون ذلك وقت الدوام الرسمي وداخل المدرسة فقط، وبالقدر المناسب من الوقت كان تكون أثناء برنامج الاصطفاف الصباحي أو أوقات الفسح.

وشمل التعميم، عدم توجيه الدعوات لمنسوبي ومنسوبات الإدارة أو مكاتب التعليم، وكذلك عدم تكليف الطلاب/ الطالبات بأي طلبات مالية أو عينية، بالإضافة إلى عدم السماح بإقامة أي فقرات ليس لها هدف تربوي أو تعليمي، مشددًا على أن يحظى الموضوع بالاهتمام، وإبلاغ المعلمين / المعلمات بمضمونه وتوقيعهم بالعلم والعمل بموجبه.

ويأتي ذلكً، بناء على توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بضرورة التركيز على العملية التعليمية داخل الصف الدراسي، وتقديم كل ما من شأنه الرفع من المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات، نظرا لما لوحظ من المبالغة في إقامة الاحتفالات أو مناسبات التكريم في بعض المدارس مما يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية وهدر الوقت المخصص للطلاب والطالبات.