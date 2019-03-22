الغذاء والدواء تحذر من مكمل غذائي.. الحقول الخضراء

الوئام - متابعات

حذرت هيئة الغذاء والدواء، الجمعة، من استخدام منتج يعمل كمكمل غذائي يعرف في الأسواق باسم “الحقول الخضراء”.

قالت الهيئة، عبر تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر “تحذير من استخدام منتج فوريفر فيلدز أوف جرينز (Forever Fields of Greens) لأنه غير مسجل لدى الهيئة، ولا يمكن التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرّة بالصحة، ونوصي بعدم استخدامه والتخلص منه.