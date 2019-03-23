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“التواصل الحكومي” يصدر دليلاً إرشاديًا لإعداد الخطط الإعلامية

“التواصل الحكومي” يصدر دليلاً إرشاديًا لإعداد الخطط الإعلامية
weam.co/581569

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الدليل الإرشادي لإعداد الخطط الإعلامية، بهدف مساعدة الجهات الحكومية على إعداد خططها وتطوير أدائها الإعلامي.

ويتضمن الدليل الإرشادي ‏أساسيات ومراحل إعداد الخطط الإعلامية، بدءًا من مرحلة جمع المعلومات ووضع الأهداف الاستراتيجية والاتصالية، وتحديد استراتيجية التناول الإعلامي، مرورًا بتحديد الجمهور المستهدف وكتابة الرسائل والمحتوى الإعلامي، وصولاً إلى اختيار الوسائل والقنوات، وتحديد جدول التنفيذ، وتقييم الأثر وقياس الأداء.

وأوضح مدير عام مركز التواصل الحكومي المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، أن الدليل الإرشادي لإعداد الخطط الإعلامية يأتي بتوجيهات من وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ ويعد بداية لسلسلة من الأدلة الإرشادية التي سيقوم المركز بإعدادها وإصدارها تباعًا، لدعم الجهات الحكومية في عملها الإعلامي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدليل متوفر للتحميل على الموقع الإلكتروني لمركز التواصل على الرابط التالي: ‏https://cgc.gov.sa/article-m/38

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