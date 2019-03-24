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“الأرصاد” تعلن توقعات طقس الأحد: رياح نشطة على الرياض و8 مناطق

“الأرصاد” تعلن توقعات طقس الأحد: رياح نشطة على الرياض و8 مناطق
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم، إنذارا مبكرا بهطول أمطار رعدية على منطقة الجوف (سكاكا- القريات- دومة- الجندل – طبرجل- والأجزاء المجاورة لها).

وتوقَّعت الهيئة العام للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأحد، أن تتأثر معظم مناطق المملكة بهبوب رياح نشطة ذات سرعة عالية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم عبر موقعها الإلكتروني، إن مناطق “مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية”، يمتد تأثيرها إلى القصيم، والرياض والشرقية، تتأثر بالرياح النشطة التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأضافت، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق، مع سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة.

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