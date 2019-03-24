طقس اليوم: توقعات بهطول أمطار بالرياض والقصيم والشرقية

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحًا نشطة ذات سرعة عالية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى القصيم والرياض والشرقية وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول على الجزء الشمالي خلال فترة المساء و الليل إلى شمالية غربية بسرعة 25-55 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-48 كم/ساعة، و رتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.