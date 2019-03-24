تفاصيل الوظائف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الظهران- الوئام:

أعلنت قسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن حاجته إلى أعضاء هيئة تدريس (سعوديين) في تخصص اللغة العربية من حملة الدكتوراه – والماجستير – والبكالوريوس.

وطالبت إدارة الجامعة جميع الراغبين في الالتحاق بالقسم حضور اللقاء الذي سيعقد في جامعة أم القرى يوم الأربعاء 1440/07/27هـ الساعة 10:00 صباحاً .

ومن ضمن شروط حضور المقابلة: ألا يقل تقدير المتقدم عن جيدجداً في المراحل الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

ألا يكون قد رسب في أي مقرر خلال دراسته الجامعية أو حصل على تقدير مقبول في مواد التخصص وأن يكون قد حصل على الشهادة / الشهادات عن طريق الانتظام في الدراسة.

ألا يكون مرتبطاً بوظيفة رسمية، أو تجاوز عمره السن النظامي لتعين المعيد أو المحاضر وأن يكون خريجاً أو على وشك التخرج هذا العام الدراسي 1440/1439هـ مع ضرورة إحضار صورة من الشهادات وكشف الدرجات والسيرة الذاتية.

لمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:

https://twitter.com/colarab_uqu/status/1108846330233999360