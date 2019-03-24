وزير التعليم يوجه بتغيير مقررات “عرب وسلم” في الجامعات

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

وجه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، بتغيير مسميات بعض المقررات والمسميات التي تقرها الجامعة برموز معينة منها (عرب، وسلم ) بمسميات جديدة تتواءم مع المرتكزات التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في تعميم لمعالي وزير التعليم وجهه لجميع الجامعات، ولفت التعميم إلى أن البرامج والخطط الدراسية التي يتم إقرارها في الجامعة تتضمن مقررات برموز معينة منها (عرب – سلم ) ويلاحظ أن غالبية تلك المتطلبات العامة أقرت قبل عقود من

الزمن، حيث كان محتواها يناسب تلك الحقبة من الزمن، واليوم هناك الكثير من المتغيرات على المستوى الدولي و الأقليمي والمحلي تتطلب إعادة النظر في تلك الخطط والبرامج.

ووجه وزير التعليم بضرورة تطوير المقررات أو بإدراج مواد عامة جديدة ، بحيث يتم استبدال المقررات الحالية بمقررات جديدة تتواءم مع المرتكزات التي تقوم عليها رؤية المملكة (۲۰۳۰) وكذلك تلبي الاحتياجات التنموية للمملكة.

ولفت الوزير إلى ضرورة عقد ورشة عمل يشارك فيها المختصون سواء في الجامعة أو من خارجها، وخاصة من الجهات التي لها علاقة بسوق العمل، لإعادة النظر في مفردات تلك المقررات و محتواها، والإفادة بما يتم في هذا الخصوص خلال شهرين من تاريخه، بحيث تلبي الاحتياجات التنموية للمملكة وسوق العمل، وتتواءم مع رؤية المملكة 2030.