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بناءً على توجيه مدير الأمن العام

تكريم رجال أمن كشفوا غموض عددٍ من الحوادث بجدة

تكريم رجال أمن كشفوا غموض عددٍ من الحوادث بجدة
weam.co/581667
مكة المكرمة - الوئام:

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة سعادة اللواء / عيد بن سعد العتيبي عدداً من منسوبي مرور محافظة جدة ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من الحوادث مؤخراً, ونقل لهم خلال ذلك تحيات مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

و بهذه المناسبة ثمن سعادة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة لمدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفرع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة, ومؤكداً عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانه في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    إبن سمومة

    قواكم الله

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