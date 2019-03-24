التقاعد تلغي التقديم الورقي لخدمة “ضم الحكومي”

متابعات - الوئام

دعت المؤسسة العامة للتقاعد عملائها المشتركين الخاضعين لأحكام نظامي التقاعد المدني أو العسكري العائدين للعمل لمدة لا تزيد عن سنة ولديهم خدمة سابقة خاضعة لنظام التقاعد وسبق تعويضهم عنها، التقدم بطلب الاستفادة من الخدمة وطلب ضمها من خلال خدمة “ضم الحكومي” عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

وذكر عبدالله بن محمد الباحوث مدير عام شؤون المشتركين بالمؤسسة أنه اعتبار من ١ أبريل ٢٠١٩م سيتم الاستغناء الكلي عن تقديم هذه الخدمة من خلال فروع المؤسسة وسيتم حصرها على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.

وأشار الأستاذ عبدالله الباحوث أنه تم توفير هذا الخدمة للمشترك الراغب في ضم خدمته السابقة والتي سبق التعويض عنها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عودته بوظيفة خاضعة لنظام التقاعد وفقاً لإحكام المادة (٣٢) من نظام التقاعد المدني والمادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري، يتعين على المشترك التقدم من خلال الخدمات المؤسسة الإلكترونية مرفقاً صورة من قرار التعيين للوظيفة الحالية وقرار المباشرة وصورة من الهوية الوطنية وتستكمل بقية الإجراءات اللازمة.

وتأتي خطوة حصر هذه الخدمة على الخدمات الإلكترونية ضمن خطة المؤسسة للتحول الرقمي في إطار خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٢، التي تسعى نحو التميز في خدمة المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.