بالأسماء.. الفائزون بـ #جائزة_الملك_فيصل_العالمية

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم في الرياض حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحادية والأربعين لهذا العام، وهذه تفاصيل الجوائز:

في “اللغة العربية والأدب” فاز بها الأستاذ الدكتور عبد العلي الودغيري من المغرب.

في خدمة الإسلام فازت بها هذا العام “جامعة افريقيا العالمية” في السودان.

جائزة العلوم لكل من الدكتور ألن جوزف بارد والدكتور جون فرشيه.

جائزة الطب لكل من الدكتور بيورن أولسن والدكتور ستيفن تايتل

جائزة اللغة العربية لكل من الدكتور عبدالعالي ودغيري والدكتور محمود حجازي