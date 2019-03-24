بالأسماء.. الفائزون بـ #جائزة_الملك_فيصل_العالمية

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم في الرياض حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحادية والأربعين لهذا العام، وهذه تفاصيل الجوائز:
- في “اللغة العربية والأدب” فاز بها الأستاذ الدكتور عبد العلي الودغيري من المغرب.
- في خدمة الإسلام فازت بها هذا العام “جامعة افريقيا العالمية” في السودان.
- جائزة العلوم لكل من الدكتور ألن جوزف بارد والدكتور جون فرشيه.
- جائزة الطب لكل من الدكتور بيورن أولسن والدكتور ستيفن تايتل
- جائزة اللغة العربية لكل من الدكتور عبدالعالي ودغيري والدكتور محمود حجازي