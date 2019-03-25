التعليقات: 0

في الرياض

ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي

ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي
weam.co/581811
الوئام-واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم معالي رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الأستاذ مرزوق بن علي الغانم يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية الكويتية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

روابط ذات صلة

ولي العهد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”

ولي العهد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”

“التعاون الإسلامي” تشيد بالموقف السعودي في التعامل مع هجوم نيوزيلندا الإرهابي

“التعاون الإسلامي” تشيد بالموقف السعودي في التعامل مع هجوم نيوزيلندا الإرهابي

الخارجية الأمريكية: بومبيو يشكر ولي العهد على دعم جهود المبعوث الأممي لليمن

الخارجية الأمريكية: بومبيو يشكر ولي العهد على دعم جهود المبعوث الأممي لليمن

ولي العهد يتكفل بتسديد الإلتزامات المالية لناديي أبها وضمك

ولي العهد يتكفل بتسديد الإلتزامات المالية لناديي أبها وضمك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>