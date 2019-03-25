إحباط 19 عملية إرهابية في روسيا

موسكو- الوئام:

كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن أجهزة الأمن الروسية أحبطت 19 مخططاً إرهابياً في البلاد خلال عام 2018، رغم تطوير الإرهابيين لأساليبهم واستخدامهم أحدث التقنيات، حسب ما ذكر موقع “روسيا اليوم” الإخباري اليوم الإثنين.

وقال في مقابلة مع صحيفة (إزفيستيا): “خلال العام الماضي وحده، تم إحباط 35 جريمة ذات طبيعة إرهابية، بما في ذلك 19 مخططاً لعمليات إرهابية”.

وأضاف “على الرغم من ذلك، يعمل الإرهابيون باستمرار على تطوير أساليبهم، ويستخدمون بنشاط الوسائل التقنية الحديثة، فضلاً عن أساليب السرية.

ويمتحنون يقظتنا باستمرار، وبالتالي، فإن الحديث عن تخفيف تدابير مكافحة الإرهاب أمر سابق لأوانه”، مشيراً إلى أن التدابير يجب أن تتوافق مع التحديات والتهديدات القائمة.

ويخوض رجال الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حرباً لا هوادة فيها ضد العناصر والخلايا الإرهابية التابعة لعصابات محلية متطرفة تربطها علاقة ولاء مع تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى لتحويل عدد من المناطق الروسية إلى بؤر عدم استقرار.

وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضاً تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك التنظيمات العاملة في أراضي سوريا والعراق.