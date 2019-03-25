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باسم شعب المملكة

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش بذكرى استقلال بلاده
weam.co/581833
الرياض - الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس محمد عبدالحميد، رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس محمد عبدالحميد، رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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