“الشورى” يوافق على مشروع مذكرة تفاهم للتحقيق في غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب

الرياض - الوئام:

وافق مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية “سافيو” في رئاسة أمن الدولة في المملكة، والمركز الاسترالي لتقارير العمليات والتحليل “أستراك”، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة.

ومن ناحية أخرى، طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للرياضة، بتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم حيال اللوائح التنظيمية الخاصة بتأسيس المجموعات الرياضية، والخطط الاستراتيجية للجنة الأولمبية السعودية ومؤشرات قياس أدائها، وما تم حيال استراتيجية تمكين وتطوير اقتصاد القطاع الرياضي.

منوها عن ضرورة تحديد طبيعة الوظائف الشاغرة بالهيئة والمشغولة لديها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لسد احتياجاتها من الوظائف، وكذلك ضرورة الإسراع في استكمال إنشاء وتحديث وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، لتشمل جميع مناطق المملكة على نحو يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعا المجلس هيئة الرياضة إلى إلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين الرياضيين في النوادي والألعاب كافة وجعله أحد شروط المشاركات الرياضية، فضلا عن تطبيق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع منشآتها الحالية والمستقبلية وفق خطة زمنية محددة.

وفي سياق مواز، وافق مجلس الشورى على مشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين.

وتهدف اللائحة إلى تشجيع وتقدير الموهوبين والمخترعين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية، وتنمية روح الإبداع والابتكار، وتحفيز القدرات على الإسهام في مجالات العلوم والتقنية، دعما لتحول المجتمع المعرفي.