التعليقات: 0

في شهر جمادى الآخرة

السعودية: صدور 3315 حكما تجاريا جديدا

السعودية: صدور 3315 حكما تجاريا جديدا
weam.co/581885
واس- الوئام

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، عن إصدار المحاكم والدوائر التجارية 3315 حكما، خلال شهر جمادى الآخرة، بزيادة قدرها 74% عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، حيث أسهمت حزمة القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها.

ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.

وبينت الوزارة، أن من القرارات أيضًا، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في “أبشر”، تفعيلًا للتبليغ بالوسائل الإلكترونية.

ومكّنت الوزارة، المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاضٍ واحد، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف إلكترونيًا من نفس الموقع دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، وتتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 74 و240 حكمًا في اليوم الواحد بمتوسط 151 حكمًا في اليوم.

وبحسب التقرير، صدرت 87% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية.

روابط ذات صلة

ربط إلكتروني بين “العدل” و”صندوق التنمية الصناعية”

ربط إلكتروني بين “العدل” و”صندوق التنمية الصناعية”

“العدل” تعلن عن 276 وظيفة للرجال والنساء بالمرتبة الـ 8

“العدل” تعلن عن 276 وظيفة للرجال والنساء بالمرتبة الـ 8

تفاصيل «276» وظيفة شاغرة للجنسين في وزارة العدل

تفاصيل «276» وظيفة شاغرة للجنسين في وزارة العدل

“العدل” تطلق خدمة التحقق من الصكوك العقارية إلكترونيا

“العدل” تطلق خدمة التحقق من الصكوك العقارية إلكترونيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>