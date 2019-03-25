كارثة سيول إيران تعري فشل حكومة طهران.. 10 محافظات تحت الماء

في كارثة أخرى تعكس مسلسل فشل حكومة طهران في إدارة البلاد، أغرقت السيول عدة محافظات إيرانية، الإثنين، وأسفرت عن مقتل 18 شخصا على الأقل وتشريد الآلاف.

واستنكر موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة هشاشة البنى التحتية في مختلف أرجاء البلاد، مما يفاقم من كوارث السيول، وتضع حياة السكان على المحك.

وقال الموقع: “رغم أن نظام ولاية الفقيه يحكم البلاد منذ 40 عاما، فإنه لم يتخذ أي خطوة لإنشاء بنى تحتية تستطيع التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية بما في ذلك السيول”.

وعقب كارثة السيول في محافظات غولستان وخراسان الشمالية ومازندران وسمنان، تفيد التقارير بأن السيول تهدد 10 محافظات بما في ذلك بوشهر وآذربيجان الغربية وخوزستان ولورستان وكهغيلويه وبوير أحمد وفارس وهرمزغان وخراسان الشمالية وخراسان الرضوية.

وبينما أصبحت 10 محافظات البلاد غارقة في السيول، تفيد التقارير بتدهور الوضع المعيشي لمنكوبي السيول في المحافظات الشمالية، حيث بات ثلثا مدينة “آق قلا” بمحافظة غولستان مغمورا بالمياه، وتضررت حتى الآن 10 آلاف وحدة سكنية إثر السيول.

وأصبحت 500 وحدة سكنية غير قابلة للسكن، فيما لا يحصل عدد من القرى على مياه صالحة للشرب، بينما من المتوقع استمرار انقطاع المصدر الحيوي لـ5 أيام، وفق الحكومة.

واستنكر الموقع ما تشهده البلاد من كوارث، في وقت حصد فيه النظام، منذ وصوله إلى الحكم، “مليارات الدولارات من عوائد النفط، لكنه لم يخطُ خطوة في إنشاء البنى التحتية التي تخفف من آثار السيول في أي من محافظات البلاد”.

وتابع: “بل أمعن أفراد النظام في إيداع أموال البلاد في حساباتهم في مصارف خارج البلاد، والإنفاق على الحروب والقتل والمذابح ضد شعوب المنطقة في سوريا واليمن ولبنان والعراق وغيرها من البلدان”.

زعيمة المقاومة الإيرانية، مريم رجوي، دعت مواطنيها إلى إغاثة المنكوبين جراء السيول في المحافظات الشمالية وسائر أنحاء البلاد.

ونقل الموقع عن رجوي قولها: “نظرا للأوضاع في المحافظات المنكوبة بالسيول، ونظرا لتعرض مساحات أكثر للغرق في السيول، وفي الوقت الذي يهتم فيه مسؤولو طهران بحفظ نظامهم الفاسد، غير مبالين بآلام ومعاناة المواطنين، فإن إغاثة شعبية مستقلة للمواطنين المنكوبين باتت واجبا وطنيا وإنسانيا ملحا”.

وتابعت أن “الجو الملتهب بالمناطق المنكوبة، والغضب الساطع لدى المواطنين ضد تقاعس مسؤولي النظام ومزاعمهم الكاذبة بشأن الإغاثة، أربكهم وأثار أزمات داخلية في صفوف النظام”.

تقاعس طهران في إغاثة ونجدة مواطنيها أثار حفيظة المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران في وزارة الخارجية، براين هوك، والذي دعا نظام طهران إلى “التفكير بمصالح شعبها ولو مرة واحدة”.

وفي مقطع فيديو بمناسبة اليوم العالمي للمياه، نشرته الخارجية الأمريكية عبر صفحتها في موقع (تويتر)، تحدث هوك عن مشكلة المياه في إيران، محذرا من أن البلد على حافة هاوية “كارثة بيئية”.

وتطرق المسؤول الأمريكي إلى معضلة الفساد داخل النظام الإيراني في علاقة بتدمير مصادر المياه في الأربعين عاما الماضية.

وقال بهذا الخصوص إن “الفساد يكمن في جوهر المشكلة، فقبل الثورة (1979) كان هناك 7 سدود قديمة و14 سدا حديثا فقط، لكن النظام الآن أنشأ نحو 600 سد، وهذه السدود لم تشيّد بناء على سياسات بيئية صحيحة، كما لم تنشأ لمساعدة الشعب الإيراني”.

واعتبر هوك أن المسؤولين الإيرانيين بنوا السدود “بهدف جني المزيد من الأرباح عبر مشاريع إنشائية مربحة”، مشيرا إلى أن الكثير من هذه الشركات تابعة للحرس الثوري الذي يستحوذ على 80% من اقتصاد البلاد.

ولفت إلى الاحتجاجات المندلعة، العام الماضي، في إقليم الأهواز ومدينة أصفهان، وانتقد قمع السلطات لها، داعيا طهران إلى “التفكير بمصلحة شعبها ولو مرة واحدة”.